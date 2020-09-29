После двухнедельных каникул троечники «свалятся» в двоечники
Сопредседатель межрегионального профсоюза «Учитель» и член Общественной палаты в интервью НСН оценили распоряжение мэра Москвы продлить до двух недель осенние каникулы для школьников.
Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы - с 5 по 18 октября - в связи с ростом новых случаев коронавируса. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.
Первый зампредседателя комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павел Пожигайло предложил на этот период отправлять в оплачиваемый отпуск и одного из родителей.
«Верю, что власти не просто так решение принимают. Предваряя худшие последствия, вводятся превентивные меры. Сейчас главная проблема в том, что происходит сегрегация детей. Отличники как учились, так и учатся, но таких не много. А 80% учеников нужна помощь и поддержка педагогов. И при очном общении с "тройки" учителя выводят школьников на "четверку". Без него троечники сваливаются к двоечникам. И если вы отправляете детей на две недели, то отправьте в оплачиваемый отпуск и одного из родителей. И если не рекомендуется детям выходить во двор, то, что они будут две недели одни делать дома?», - задал в интервью НСН вполне закономерный вопрос Пожигайло.
Если же ситуация будет периодически повторяться, то разумным, с точки зрения общественников, было бы организовать методические курсы для родителей. Не все мамы и папы понимают, как помочь детям, и совет педагогов в этом случае был бы крайне востребован.
Распоряжением московского мэра также на этот период приостанавливают свою деятельность учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Детские сады продолжат свою работу в обычном режиме.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что удлиненные каникулы более разумный вариант, чем обучение в онлайн-режиме.
«Если школьники отправляются на две недели на каникулы, то возможно, проблемы с коронавирусом и снимутся. Но, во всяком случае, это лучше, чем продолжать обучение на дистанционном режиме. Практика показала, что это тяжело всем участникам процесса, и родителям, в том числе», - оценил решение столичных властей эксперт.
Роспотребнадзор сообщил накануне, что COVID-19 не болеет ни один школьник в стране, а число бессимптомных носителей коронавируса не превышает 2%.
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