В Минпросвещения испугались уроков с компьютерными играми

Министерство просвещения Российской Федерации не поддерживает предложение о проведении уроков в школах с компьютерными играми. Как передает ТАСС, там опасаются, что дополнительные факультативы, в частности, по киберcпорту, могут вызвать чрезмерное утомление учащихся. Вместе с тем, в Минпросвещения отметили, что геймификация присуща современным образовательным технологиям как в России, так и за границей.

«Однако школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — цитирует RT заявление пресс-службы министерства.

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В Минпросвещения также обратили внимание на то, что в России имеется возможность получать «актуальные навыки» и вне учебных заведений.

В ведомстве поддерживают профильные тематические занятия в сфере IT и программирования, лекции, хакатоны и другие подобные мероприятия.

Ранее эксперты Института выступили с предложением ввести уроки по компьютерным играм, в частности по популярным Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
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