В Минпросвещения испугались уроков с компьютерными играми

Министерство просвещения Российской Федерации не поддерживает предложение о проведении уроков в школах с компьютерными играми. Как передает ТАСС, там опасаются, что дополнительные факультативы, в частности, по киберcпорту, могут вызвать чрезмерное утомление учащихся. Вместе с тем, в Минпросвещения отметили, что геймификация присуща современным образовательным технологиям как в России, так и за границей.

«Однако школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — цитирует RT заявление пресс-службы министерства.