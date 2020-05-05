В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Из-за распространения коронавирусной инфекции учеников девятых классов в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а основной государственный экзамен (ОГЭ) отменить. Как пишут Известия, об этом заявили в Минпросвещения России.

А ранее во вторник, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на то, что школы откроют свои двери для учеников с 1 сентября и они смогут вернуться к занятиям в привычном формате. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24». Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения никогда не откажется от традиционной школы, и не допустит, чтобы ученики не смогли общаться друг с другом.