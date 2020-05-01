Ямбург: Отмена дистанционных занятий разгрузит уставших от удаленки учителей
Доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил НСН, что учителя на удаленке подвергались колоссальным нагрузкам и отдых пойдет им на пользу.
В Москве отменили дистанционные занятия для учащихся столичных школ и колледжей с 1 по 11 мая. Об этом сообщается на сайте мэра города, 1 мая.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил НСН, что это разумное решение, которое позволит педагогам отдохнуть от тех колоссальных нагрузок, которым они подвергались, работая на удаленке.
«График грамотный. В Москве все было налажено, и техника работала. Шли довольно мощное обучение ребят электронными средствами, это и онлайн-конференции и занятия. И это требовало большого напряжения и от детей, и от учителей, которые слепли возле компьютеров. Но с другой стороны это спасало от депрессии. Так что сейчас дать возможность отдохнуть всем - гуманная нормальная мера», - считает педагог с многолетним стажем.
При этом Евгений Ямбург акцентировал внимание на том, что образовательный процесс не прервется, потому что по-прежнему работают Дворцы творчества, кружки. Там продолжается подготовка к празднованию Дня Победы, готовятся номера, разучиваются стихотворения. Но это уже происходит в свободном режиме.
Министерство просвещения России дало рекомендации по датам окончания учебного года. Для 1-8 классов - завершить обучение до 15 мая / 16 мая (для пятидневки и шестидневки). Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая / 30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня.
«Решение завершить учебный год 15 мая всем основным классам – это тоже правильно. Пандемия началась в 4-й четверти, когда основная программа пройдена. Старшие классы будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в том режиме, который будет обусловлен складывающейся ситуацией», - резюмировал Евгений Ямбург.
В Министерстве просвещения уточнили, что окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает сам. При этом нужно учитывать специфику и меры по защите здоровья людей, применяемые в том или ином субъекте.
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