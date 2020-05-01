Ямбург: Отмена дистанционных занятий разгрузит уставших от удаленки учителей

В Москве отменили дистанционные занятия для учащихся столичных школ и колледжей с 1 по 11 мая. Об этом сообщается на сайте мэра города, 1 мая.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил НСН, что это разумное решение, которое позволит педагогам отдохнуть от тех колоссальных нагрузок, которым они подвергались, работая на удаленке.

«График грамотный. В Москве все было налажено, и техника работала. Шли довольно мощное обучение ребят электронными средствами, это и онлайн-конференции и занятия. И это требовало большого напряжения и от детей, и от учителей, которые слепли возле компьютеров. Но с другой стороны это спасало от депрессии. Так что сейчас дать возможность отдохнуть всем - гуманная нормальная мера», - считает педагог с многолетним стажем.

При этом Евгений Ямбург акцентировал внимание на том, что образовательный процесс не прервется, потому что по-прежнему работают Дворцы творчества, кружки. Там продолжается подготовка к празднованию Дня Победы, готовятся номера, разучиваются стихотворения. Но это уже происходит в свободном режиме.

Министерство просвещения России дало рекомендации по датам окончания учебного года. Для 1-8 классов - завершить обучение до 15 мая / 16 мая (для пятидневки и шестидневки). Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая / 30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня.