В Минпромторге заявили, что не будут закрывать магазины и общепит
Магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, если они будут соблюдать предписанные Роспотребнадзором требования, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как сообщает агентство ТАСС, на вопрос о возможности продления работы этих предприятий, министр ответил: «Пока да». Он подчеркнул, что магазины и места общепита продолжат работать, если не будет резкого роста числа заболевших COVID-19.
Мантуров добавил, что на этот вопрос сложно ответить однозначно, так как в каждом регионе разная эпидемическая обстановка, в соответствии с которой местные власти принимают решение.
Также министр заявил, что в данный момент власти прорабатывают возможные алгоритмы с промышленностью РФ о переводе части сотрудников на удаленную работу, если это не повлияет на деятельность компаний.
Ранее НСН писала, что в мэрии Москвы обсуждают возможность закрытия караоке, баров и ночных клубов в связи с участившимися случаями заболеваемости коронавирусом.
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