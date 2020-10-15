В Минпромторге заявили, что не будут закрывать магазины и общепит

Магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, если они будут соблюдать предписанные Роспотребнадзором требования, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщает агентство ТАСС, на вопрос о возможности продления работы этих предприятий, министр ответил: «Пока да». Он подчеркнул, что магазины и места общепита продолжат работать, если не будет резкого роста числа заболевших COVID-19.

Мантуров добавил, что на этот вопрос сложно ответить однозначно, так как в каждом регионе разная эпидемическая обстановка, в соответствии с которой местные власти принимают решение.

Также министр заявил, что в данный момент власти прорабатывают возможные алгоритмы с промышленностью РФ о переводе части сотрудников на удаленную работу, если это не повлияет на деятельность компаний.

Ранее НСН писала, что в мэрии Москвы обсуждают возможность закрытия караоке, баров и ночных клубов в связи с участившимися случаями заболеваемости коронавирусом.

