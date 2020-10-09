СМИ: В Москве могут закрыть ночные клубы, бары и караоке

В мэрии Москвы продолжается обсуждение о возможном закрытии ночных клубов, баров и караоке. Об этом рассказало РБК со ссылкой на источник в мэрии столицы.

Как сообщает собеседник агентства, ограничительные меры могут быть приняты из-за трафика в городе, несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса.

«О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — сказал источник в мэрии.

Власти Москвы пока что обсуждают, как могут быть реализованы новые ограничительные меры. Так, остается неясным, по каким критериям будут отбираться заведения, которые отнесут к категории питейных, так как в Москве много мест со смешанным режимом работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе изменяется не в лучшую сторону. Он напомнил, что пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

