СМИ: В Москве могут закрыть ночные клубы, бары и караоке
В мэрии Москвы продолжается обсуждение о возможном закрытии ночных клубов, баров и караоке. Об этом рассказало РБК со ссылкой на источник в мэрии столицы.
Как сообщает собеседник агентства, ограничительные меры могут быть приняты из-за трафика в городе, несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса.
«О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — сказал источник в мэрии.
Власти Москвы пока что обсуждают, как могут быть реализованы новые ограничительные меры. Так, остается неясным, по каким критериям будут отбираться заведения, которые отнесут к категории питейных, так как в Москве много мест со смешанным режимом работы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе изменяется не в лучшую сторону. Он напомнил, что пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
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