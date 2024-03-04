В Минпромторге сообщили, что Россия сорвала несколько химпровокаций Украины

Россия, заранее предоставив информацию о планирующихся Украиной химических провокациях, помогла избежать ряда трагедий. Об этом заявил замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский.

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Министр подчеркнул, что Москва регулярно сообщает Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах по осуществлению провокаций с различными токсичными веществами, которые разрабатывают украинские вооруженные формирования.

«Именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать», — цитирует Лысогорского РИА Новости.

Тем не менее, замминистра отметил, что РФ не удалось предотвратить удар ВСУ по аммиакопроводу летом 2023 года. По словам Лысогорского, большинство доводов и аргументов Москвы представлялись в западных СМИ «как необоснованные и надуманные».

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ФОТО: РИА Новости
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