Министр подчеркнул, что Москва регулярно сообщает Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах по осуществлению провокаций с различными токсичными веществами, которые разрабатывают украинские вооруженные формирования.

«Именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать», — цитирует Лысогорского РИА Новости.

Тем не менее, замминистра отметил, что РФ не удалось предотвратить удар ВСУ по аммиакопроводу летом 2023 года. По словам Лысогорского, большинство доводов и аргументов Москвы представлялись в западных СМИ «как необоснованные и надуманные».

