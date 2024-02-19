У России есть доказательства применения химикатов Киевом
В Минобороны России заявили, что украинская сторона разрабатывает новую тактику боевых действий, которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, с сентября по октябрь 2023 химикаты были доставлены в районы Краматорска и Купянска. Кириллов заявил, что Украина планирует разместить химикаты вдоль автомобильных дорог.
В оборонном ведомстве добавили, что в декабре 2023 года глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru