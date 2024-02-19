По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, с сентября по октябрь 2023 химикаты были доставлены в районы Краматорска и Купянска. Кириллов заявил, что Украина планирует разместить химикаты вдоль автомобильных дорог.

В оборонном ведомстве добавили, что в декабре 2023 года глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями, отмечает RT.

