В Минпромторге раскрыли занятость женщин в промышленности

«Женщин, занятых в сфере промышленности, определенно становится все больше. Ежегодно их доля в общем числе работников растет, и в 2020 году составила 40,1%, а это 3,8 млн женщин, которые своим трудом и идеями развивают отечественную промышленность», - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Кадырова отметила, что, единственная женщина-заместитель министра промышленности и торговли России, работают на одинаковых позициях с мужчинами. Она напомнила, что во многих отраслях промышленности требуются качества, которые по многом характерны именно женщинам, как фармацевтическая отрасль и легкая промышленность.

Ранее профессия продавца оказалась самой популярной среди российских женщин.

