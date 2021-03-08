В Минпромторге раскрыли занятость женщин в промышленности
Свыше 40% работников промышленности – женщины, и этот показатель растет, заявила 8 марта заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова.
«Женщин, занятых в сфере промышленности, определенно становится все больше. Ежегодно их доля в общем числе работников растет, и в 2020 году составила 40,1%, а это 3,8 млн женщин, которые своим трудом и идеями развивают отечественную промышленность», - цитирует ТАСС представителя ведомства.
Кадырова отметила, что, единственная женщина-заместитель министра промышленности и торговли России, работают на одинаковых позициях с мужчинами. Она напомнила, что во многих отраслях промышленности требуются качества, которые по многом характерны именно женщинам, как фармацевтическая отрасль и легкая промышленность.
Ранее профессия продавца оказалась самой популярной среди российских женщин.
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