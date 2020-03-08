Стали известны востребованные у россиянок профессии

Работу за прилавком выбирают 13,1 процента женщин. Педагогические професси: учитель, воспитатель, педагог – на втором месте. В этой сфере заняты 10,1 процента. Женщин. На третьем месте – управленцы бизнеса и специалисты администрирования. Их среди женщин 9,7 процента. Менеджеров среднего звена в экономической и административной деятельности - 7,3 процента. Пятерку наиболее популярных профессий замыкают представители среднего медперсонала - 6,7 процента среди работающих женщин, сообщает RT.

По данным Росстата, всего в России на рынке труда по итогам третьего квартала 2019 года заняты 35,2 миллиона женщин.

Ранее из списка запретных для российских женщин профессий исчезли водители электропоезда и большегруза. Помимо этого женщины смогут служить на корабле, ремонтировать машины и работать в других, ранее запрещенных областях. В эфире НСН председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев и координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко по-разному оценили нововведения Минтруда.



