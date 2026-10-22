Песков: Состав делегации РФ на трехсторонних переговорах по Украине не определен

Составом российской делегации на трёхсторонних переговорах по Украине пока не определён. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, решение о составе переговорной группы будет принимать глава государства Владимир Путин.

«Пока оно не принято... Пока ещё есть время до этой трёхсторонней встречи... Собственно, давайте не забывать, что это было объявлено только вчера», - заключил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новый раунд трёхсторонних переговоров может пройти в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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