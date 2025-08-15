Стоимость жилья в новостройках выросла более чем на 10%
В России спустя год после отмены базовой программы льготного ипотечного кредитования средняя стоимость квадратного метра в новостройках в городах-миллионниках увеличилась на 10,3%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков центра «Движение.ру».
Самый большой рост стоимости квадратного метра произошел в Москве, Челябинске и Омске. В российской столице это объясняется постепенным замещением проектов комфорт-класса и смещением массового строительства в сегмент бизнес-класса. В Челябинске и Омске причиной стало значительное увеличение объемов строительства и выход на рынок объектов с улучшенными качественными характеристиками.
В восьми крупных городах стоимость квадратного метра не показала реального роста — его прирост не превысил уровень инфляции. При этом ожидать снижения цен в случае ослабления денежно-кредитной политики Центробанка РФ не приходится. Из-за переизбытка спроса стоимость может напротив существенно вырасти.
Спрос на новостройки упал до 30%, но цены на квартиры продолжают расти во всех регионах, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.
