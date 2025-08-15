В Верховной Раде заявили, что встреча Путина и Трампа станет для Зеленского экзаменом на выживание

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет для украинского лидера Зеленского экзаменом на выживание, сообщает ТАСС со ссылкой на внефракционного депутата Верховной Рады Артема Дмитрука.

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский смог украсть больше всех президентов Украины

По его словам, если лидеры сверхдержав договорятся между собой о будущей архитектуре мира, роль Зеленского станет ненужной.

Ранее Дмитрук заявил, что США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВладимир ПутинРоссияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры