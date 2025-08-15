В Верховной Раде заявили, что встреча Путина и Трампа станет для Зеленского экзаменом на выживание
15 августа 202505:02
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет для украинского лидера Зеленского экзаменом на выживание, сообщает ТАСС со ссылкой на внефракционного депутата Верховной Рады Артема Дмитрука.
По его словам, если лидеры сверхдержав договорятся между собой о будущей архитектуре мира, роль Зеленского станет ненужной.
Ранее Дмитрук заявил, что США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Верховной Раде заявили, что встреча Путина и Трампа станет для Зеленского экзаменом на выживание
- Путин по пути на Аляску неожиданно приземлился в Магадане
- Приговор по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить до конца 2025 года
- ЦБ РФ отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты
- Обругавшего мальчика за шапку с буквой Z россиянина признали террористом
- В Курске при атаке беспилотника на жилой дом погибла женщина
- Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака
- СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США
- Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций
- СМИ: На британской базе подводных лодок произошел «серьезный ядерный инцидент»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru