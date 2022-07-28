Минпромторг выступил против запрета на продажу электронных сигарет в России

Минпромторг считает нецелесообразным введение полного запрета на оборот электронных сигарет. Об этом заявил замглавы ведомства Владислав Заславский.

«Все мы знаем, к чему приводят полные запреты - к формированию черного рынка, без контроля» - подчеркнул он.

Заславский также сообщил, что отмена электронных сигарет к чему призывают отдельные депутаты Госдумы, среди прочего, приведет к потерям бюджета.

Полиция в Москве изъяла 150 тысяч опасных электронных сигарет

Министерство выступает за скорейшее введение в России обязательной маркировки этой продукции, добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что правительство РФ может запретить электронные сигареты.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:РоссияЗапретЭлектронные СигаретыМинпромторг
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