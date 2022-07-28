Минпромторг выступил против запрета на продажу электронных сигарет в России
Минпромторг считает нецелесообразным введение полного запрета на оборот электронных сигарет. Об этом заявил замглавы ведомства Владислав Заславский.
«Все мы знаем, к чему приводят полные запреты - к формированию черного рынка, без контроля» - подчеркнул он.
Заславский также сообщил, что отмена электронных сигарет к чему призывают отдельные депутаты Госдумы, среди прочего, приведет к потерям бюджета.
Министерство выступает за скорейшее введение в России обязательной маркировки этой продукции, добавил замминистра.
Ранее сообщалось, что правительство РФ может запретить электронные сигареты.
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