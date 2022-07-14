Полиция в Москве изъяла 150 тысяч опасных электронных сигарет
Шесть человек, трое из них иностранцы, были задержаны полицейским за хранение и продажу электронных сигарет, которые были опасны для здоровья, сообщает ТАСС.
«Они подозреваются в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенными группой лиц», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в Москву был организован канал поставки из Восточной Азии немаркированных электронных сигарет. Продукция поставлялась под видом мелких бытовых приборов. Для легализации электронных сигарет задержанные изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества. В дальнейшем сигареты поставляли в торговые предприятия и продавали через интернет-магазины.
«Изъято более 150 тысяч электронных сигарет, наличные денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей, иностранная валюта, бухгалтерская документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - пояснила Волк.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее врач-нарколог Игорь Лазарев заявил, чтобы быстро и эффективно отказаться от употребления табака, необходимо сочетать употребление специальных препаратов, а также курс психотерапии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru