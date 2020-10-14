В Минобрнауки РФ рекомендовали пожилым педагогам вузов преподавать дистанционно
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рекомендовал педагогам вузов старше 65 лет перейти на дистанционный режим работы со студентами на фоне распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире «Россия 1», передает ТАСС.
Фальков отметил, что это зависит от личной позиции преподавателя.
В начале октября в Минобрнауки заявили, что перевод вузов на дистанционное обучение пока не планируется. Тем не менее вузы переформатировали обучение, максимально разделяя потоки студентов, чтобы минимизировать их контакты друг с другом, проводится дезинфекция помещений, поверхностей, воздуха, студентам и сотрудникам проверяют температуру.
Напомним, по данным опершатаба, сегодня молодые люди признаны самыми опасными распространителями вируса. Четверть заболевших в Москве - это ученики и студенты.
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