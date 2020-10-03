Минобрнауки: перевод вузов на дистанционное обучение пока не планируется
Проблема перевода российских вузов на дистанционный формат обучения пока не планируется. Об этом сообщают ВЕСТИ.RU со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Пока обучение в вузах проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Так, на дистанционную работу переведены сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Вузы переформатировали обучение, максимально разделяя потоки студентов, чтобы минимизировать их контакты друг с другом, проводится дезинфекция помещений, поверхностей, воздуха. Студентам и сотрудникам проверяют температуру и т.д.
Решение Минобрнауки о переводе вузов на удаленное образование зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее стало известно, что студенты Университета Плеханова и МАРХИ отправлены на дистанционное обучение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru