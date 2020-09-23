В Минобрнауки рассказали о ситуации с COVID-19 в вузах
Массовых вспышек коронавирусной инфекции в вузах России нет. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, при этом, подчеркнув, что «это не снимает опасений».
В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что опасения, конечно, есть всегда.
«Несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день у нас массовых вспышек нет, но каждый день приносит особые новости, и каждый день мы с замиранием сердца смотрим, что происходит», - заявил Фальков.
Также он подчеркнул, что вопрос о закрытии российских вузов из-за коронавируса пока не стоит, отмечает RT.
К слову, ранее Валерий Фальков заявил, что многие абитуриенты в этом году выбрали региональные вузы. Он пояснил, что это связано с пандемией коронавируса, а также увеличения количества бюджетных мест в региональных учебных заведениях.Министр отметил, что наиболее заметное влияние на эту тенденцию оказало именно распределение бюджетных мест.
Фальков напомнил, то в этом году впервые за многие годы было существенно увеличено количество бюджетных мест в вузах.
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