В Минобрнауки рассказали о ситуации с COVID-19 в вузах

Массовых вспышек коронавирусной инфекции в вузах России нет. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, при этом, подчеркнув, что «это не снимает опасений».

В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что опасения, конечно, есть всегда.

«Несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день у нас массовых вспышек нет, но каждый день приносит особые новости, и каждый день мы с замиранием сердца смотрим, что происходит», - заявил Фальков.

Также он подчеркнул, что вопрос о закрытии российских вузов из-за коронавируса пока не стоит, отмечает RT.