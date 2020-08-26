Вузам могут компенсировать потери от замораживания стоимости обучения

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос компенсации вузам части потерь от заморозки в 2020 году стоимости обучения. Об этом глава государства сообщил на совещании с кабмином.

Путин предложил «хотя бы частично компенсировать то, что они [вузы] хотели бы получить, поднимая стоимость обучения», передает ТАСС.