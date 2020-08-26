Вузам могут компенсировать потери от замораживания стоимости обучения

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос компенсации вузам части потерь от заморозки в 2020 году стоимости обучения. Об этом глава государства сообщил на совещании с кабмином.

Путин предложил «хотя бы частично компенсировать то, что они [вузы] хотели бы получить, поднимая стоимость обучения», передает ТАСС.

Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в эфире НСН рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.

«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал. Конечно, если начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен… Но сразу отмечу, что все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения», - отметила сенатор.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир Путинвузы
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