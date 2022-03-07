В Минобрнауки опровергли информацию о повышении цен на обучение в вузах

В сообщении ведомства отмечено, что вузы не могут изменить стоимость обучения на первый курс 2022-2023 года без согласования с Минобрнауки России.

«Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве заверили, что держат ситуацию под контролем.

