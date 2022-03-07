В Минобрнауки опровергли информацию о повышении цен на обучение в вузах

Стоимость высшего образования в России не будет меняться в ближайшее время. Об этом Министерство науки и образования РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Минобрнауки утвердило новый перечень специальностей в вузах

В сообщении ведомства отмечено, что вузы не могут изменить стоимость обучения на первый курс 2022-2023 года без согласования с Минобрнауки России.

«Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве заверили, что держат ситуацию под контролем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыМинобрнауки
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