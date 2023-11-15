В Минобрнауки обосновали необходимость снижения стоимости экзамена мигрантов

Предложение о снижении стоимость экзамена для мигрантов в России до 1000 рублей связано с несовершенством механизма ценообразования, сообщило издание «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.

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По словам представителей ведомства, вопреки тому, что верхняя ценовая планка была установлена нормативно ранее, ниже нее имел место значительный разброс цен. Это идет вразрез с принципом обеспечения равного доступа к экзамену. Решением этой проблемы станет введение единого фиксированного тарифа — 1000 рублей (себестоимость проведения экзаменов).

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что все въезжающие в Россию трудовые мигранты должны сдавать биометрические данные и в случае любого нарушения высылаться из страны без права возврата. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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