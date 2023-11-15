В Минобрнауки обосновали необходимость снижения стоимости экзамена мигрантов
Предложение о снижении стоимость экзамена для мигрантов в России до 1000 рублей связано с несовершенством механизма ценообразования, сообщило издание «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
По словам представителей ведомства, вопреки тому, что верхняя ценовая планка была установлена нормативно ранее, ниже нее имел место значительный разброс цен. Это идет вразрез с принципом обеспечения равного доступа к экзамену. Решением этой проблемы станет введение единого фиксированного тарифа — 1000 рублей (себестоимость проведения экзаменов).
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что все въезжающие в Россию трудовые мигранты должны сдавать биометрические данные и в случае любого нарушения высылаться из страны без права возврата. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru