В Минобрнауки назвали возможную дату онлайн-выпускного в вузах
Всероссийский выпускной в вузах будет проходить в онлайн-режиме и, ориентировочно, состоится 4 июля. Как пишет РИА Новости, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он напомнил, что такой формат торжества был выбран в целях профилактики распространения COVID-19.
При это, Фальков подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы выпускников поздравили «лучшие, самые успешные люди страны», отмечает RT.
А накануне Владимир Путин призвал руководство высших учебных заведений не пользоваться сложившейся эпидемиологической ситуацией с целью повышения стоимости обучения.
«Сегодняшние сложности - не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение», - сказал Путин.
Глава государства также призвал руководство вузов индивидуально рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой обучения.
Помимо этого, 21 мая президент России заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России начнется с 29 июня. При этом выпускники получат аттестаты даже без экзаменов, а ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто планирует поступать в вузы.
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