В Минобрнауки назвали возможную дату онлайн-выпускного в вузах

Всероссийский выпускной в вузах будет проходить в онлайн-режиме и, ориентировочно, состоится 4 июля. Как пишет РИА Новости, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он напомнил, что такой формат торжества был выбран в целях профилактики распространения COVID-19.

При это, Фальков подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы выпускников поздравили «лучшие, самые успешные люди страны», отмечает RT.