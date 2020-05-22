В Минобрнауки назвали возможную дату онлайн-выпускного в вузах

Всероссийский выпускной в вузах будет проходить в онлайн-режиме и, ориентировочно, состоится 4 июля. Как пишет РИА Новости, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он напомнил, что такой формат торжества был выбран в целях профилактики распространения COVID-19.

При это, Фальков подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы выпускников поздравили «лучшие, самые успешные люди страны», отмечает RT.

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А накануне Владимир Путин призвал руководство высших учебных заведений не пользоваться сложившейся эпидемиологической ситуацией с целью повышения стоимости обучения.

«Сегодняшние сложности - не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение», - сказал Путин.

Глава государства также призвал руководство вузов индивидуально рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой обучения.

Помимо этого, 21 мая президент России заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России начнется с 29 июня. При этом выпускники получат аттестаты даже без экзаменов, а ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто планирует поступать в вузы.


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ФОТО: Официальный сайт Мэра Москвы
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