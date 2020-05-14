Фоменко предложил перейти от онлайн-выпускного к онлайн-сексу
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Размер ипотеки в России снизился почти на 10 процентов
Средний размер выдаваемой ипотеки в России заметно снизился на фоне карантинных мер и кризиса, а именно на 8-9 процентов. В денежном эквиваленте это около двух с половиной миллионов рублей.
Николай Фоменко: «Что можно сказать? Всячески пытаются заманить нас на покупку квартиры в любом виде. Но что же тут непонятного, пандемия и самоизоляция уже свели нас с ума. Мы уже не можем в этих квартирах сидеть, мы просто даже слово «квартира» терпеть не можем, что уж говорить о том, чтобы покупать их. Так что пора квартиры раздавать бесплатно», – предлагает в интервью НСН Николай Фоменко.
В школах отменят общие перемены и сократят число учащихся
Роспотребнадзор разработал ряд рекомендаций для школ после пандемии. С целью уменьшить взаимодействие детей предлагается начинать уроки в разное время, отменить общие перемены, за каждым классом закрепить отдельное помещение. Также рекомендуется сократить число обучающихся и под запретом остаются массовые мероприятия.
Николай Фоменко: «Все абсолютно правильно. Независимо от того, есть у нас самоизоляция, нет у нас самоизоляции, я считаю, что число обучающихся нужно сократить. Только тратим время – учимся мы плохо, ничего все равно не знаем, поэтому зачем нам эти учащиеся, давайте просто это отменим», – отмечает он в эфире НСН.
Минобрнауки предложило школам провести онлайн-выпускные
Министерство образования и науки предложило школам и вузам провести выпускные в онлайн-формате. По мнению министров, такое мероприятие будет «ярким и запоминающимся».
Николай Фоменко: «Новости об образовании меня сегодня прям цепляют. Во время пандемии мы поняли, что вообще цифровая жизнь намного ярче, чем обычная. Начинаем с самого детства! У нас яркий и запоминающийся цифровой онлайн-выпускной, мы пьем цифровые онлайн-напитки, мы танцуем онлайн, после чего мы занимаемся онлайн-сексом, и детей мы тоже рожаем онлайн. Мне кажется, это отличный шаг вперед», – комментирует он в эксклюзивном интервью НСН.
Пескову диагностировали двустороннюю пневмонию
Дмитрию Пескову диагностировали двустороннюю пневмонию. Ранее у пресс-секретаря главы государства обнаружили коронавирус после одного из тестов. С президентом он не виделся больше месяца.
Николай Фоменко: «Новость печальная, в связи с чем у меня родилось печальное четверостишие. Пандемия, пандемия, пандемия, овощи, кто-то едет на такси, а кто на скорой помощи. Я желаю Дмитрию Пескову и всей его семье здоровья! Это дело нешуточное, шутить здесь совершенно неуместно», – говорит Николай Фоменко в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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