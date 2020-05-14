Фоменко предложил перейти от онлайн-выпускного к онлайн-сексу

Николай Фоменко: «Что можно сказать? Всячески пытаются заманить нас на покупку квартиры в любом виде. Но что же тут непонятного, пандемия и самоизоляция уже свели нас с ума. Мы уже не можем в этих квартирах сидеть, мы просто даже слово «квартира» терпеть не можем, что уж говорить о том, чтобы покупать их. Так что пора квартиры раздавать бесплатно», – предлагает в интервью НСН Николай Фоменко.

