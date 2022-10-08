Ранее в ряде регионов страны выступили с инициативой отменить праздничные мероприятия в Новый год и направить сэкономленные средства в поддержку мобилизованных и их семей.

Как отметил Горемыкин, в армии есть все необходимое оснащение для обеспечения каждого военнослужащего как в районах проведения специальной военной операции, так и местах подготовки мобилизованных. Генерал-полковник выразил признательность за поддержку, но отметил, что регионам не стоит отменять празднование Нового года.

«Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — цитирует Горемыкина РИА Новости.

