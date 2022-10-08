В Минобороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах
Инициативы регионов, которые решили отменить новогодние мероприятия и направить средства для помощи российским военным, преждевременны. Об этом заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Ранее в ряде регионов страны выступили с инициативой отменить праздничные мероприятия в Новый год и направить сэкономленные средства в поддержку мобилизованных и их семей.
Как отметил Горемыкин, в армии есть все необходимое оснащение для обеспечения каждого военнослужащего как в районах проведения специальной военной операции, так и местах подготовки мобилизованных. Генерал-полковник выразил признательность за поддержку, но отметил, что регионам не стоит отменять празднование Нового года.
«Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — цитирует Горемыкина РИА Новости.
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