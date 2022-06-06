Мелитополь стал временной столицей Запорожской области
Мелитополь фактически стал временной столицей Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, Мелитополь будет областным центром до взятия под контроль города Запорожье.
«Во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром», — цитирует Рогова РИА Новости.
Российские силы взяли Мелитополь под контроль в ходе первого этапа военной спецоперации на Украине, город был взят без сопротивления, напоминает Газета.ру. Запорожская область планирует стать субъектом РФ, жители региона могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, пишет Ura.ru.
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