По ее словам, «Леста» получила лицензию от Wargaming за предоставление экспертизы по игре «Мира кораблей».

«Лицензию мы получали безвозмездно на правах обмена экспертизой между «Лестой» и Wargaming. Мы были основной производственной площадкой «Мира кораблей», и поскольку Wargaming хотели уйти на Запад со всеми продуктами. Им была нужна корабельная игра, так как она крайне популярна в западных странах. А у нас были популярны «Танки». Wargaming пришлось договариваться с нами об этом самом обмене. Переводя на простой язык: они нам отдали «Танки», мы им – экспертизу по «Кораблям». По всей вероятности, руководство Wargaming посчитали, что российская видеоигровая индустрия рухнет под тяжестью санкций в кратчайший срок и решили пойти на такой шаг. Однако вышло в точности наоборот: мы успешно развивали продукты здесь и получили благодарности игроков. На Западе же Wargaming не смогли выйти в прибыль по итогам прошлого года», - заключила представитель представитель «Лесты».

«Леста Игры» известна как разработчик и издатель локализованных версий онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz. Генпрокуратура РФ заинтересовалась компанией в апреле 2025 года. По данным ведомства, «Леста Игры» связана с белорусской (ныне кипрской) компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков, закрыла свой офис в Минске и впоследствии организовывала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.

Ранее суд признал экстремистским объединение физических лиц - главы «Лесты» Малика Хатажаева и основателя Wargaming Виктора Кислого. Решение суда не содержит положений о признании экстремистскими самих компаний ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва», а также не распространяется на деятельность группы компаний в целом, отмечает «Радиоточка НСН».

