Разработчики «Мира танков» объяснили, почему не боятся отзыва лиценции на игры
Связи «Лесты» и Wargaming были разорваны осенью 2022 года, сказала НСН директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.
Критический момент, когда мог подняться разговор об отзыве лицензии Wargaming у «Лесты», наступил уже в апреле, однако пока что никто не связывался с российской компанией, сказала НСН директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова. По ее словам, Wargaming тогда отдал «Лесте» «Танки», а «Леста » им – экспертизу по «Кораблям».
Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее заявил, что новые владельцы российской компании-разработчика «Мира танков» могут столкнуться с проблемами поставки игр в App Store и Google Play. Причина - возможный отзыв лицензии компанией Wargaming из-за национализации. Парламентарий отметил, что зато в таком случае исчезнет и обязательство не выходить на рынки других стран, то есть игры «Лесты» могут появиться в Китае и Индии. Алдиярова отметила, что отношения между двумя компаниями были разорваны еще в 2022 году.
«Мы с Wargaming не общаемся уже очень давно, причем как на уровне руководства и топ-менеджмента, так и на уровне линейных сотрудников. Причем связи были разорваны еще осенью 2022 года, даже была отключена корпоративная почта. Самое любопытное, что этот разрыв был быстрым и обоюдным, обе стороны - и мы и они - поняли, что нам не по пути. Wargaming пока что не связывались с юридическим отделом «Лесты» по вопросу отзыва лицензии. По большому счету, «критический» момент для отзыва наступил уже в апреле», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, «Леста» получила лицензию от Wargaming за предоставление экспертизы по игре «Мира кораблей».
«Лицензию мы получали безвозмездно на правах обмена экспертизой между «Лестой» и Wargaming. Мы были основной производственной площадкой «Мира кораблей», и поскольку Wargaming хотели уйти на Запад со всеми продуктами. Им была нужна корабельная игра, так как она крайне популярна в западных странах. А у нас были популярны «Танки». Wargaming пришлось договариваться с нами об этом самом обмене. Переводя на простой язык: они нам отдали «Танки», мы им – экспертизу по «Кораблям». По всей вероятности, руководство Wargaming посчитали, что российская видеоигровая индустрия рухнет под тяжестью санкций в кратчайший срок и решили пойти на такой шаг. Однако вышло в точности наоборот: мы успешно развивали продукты здесь и получили благодарности игроков. На Западе же Wargaming не смогли выйти в прибыль по итогам прошлого года», - заключила представитель представитель «Лесты».
«Леста Игры» известна как разработчик и издатель локализованных версий онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz. Генпрокуратура РФ заинтересовалась компанией в апреле 2025 года. По данным ведомства, «Леста Игры» связана с белорусской (ныне кипрской) компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков, закрыла свой офис в Минске и впоследствии организовывала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис на Украине.
Ранее суд признал экстремистским объединение физических лиц - главы «Лесты» Малика Хатажаева и основателя Wargaming Виктора Кислого. Решение суда не содержит положений о признании экстремистскими самих компаний ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва», а также не распространяется на деятельность группы компаний в целом, отмечает «Радиоточка НСН».
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