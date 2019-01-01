В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
Законопроект о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года по-прежнему актуален и обсуждается в России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что изначально ведомство не поддержало законопроект Минздрава, поскольку инициатива предполагала предоставление преференций ряду производителей.
Также Сазанов заострил внимание на том, что ограничение по продаже до 21 года может коснуться не только крепкого, но и всего алкоголя.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Минздрав России разработал законопроект, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Речь шла о продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема.
Авторы законопроекта отмечали, что предлагаемые ограничения связаны с негативным влиянием крепкого алкоголя на еще не сформировавшийся организм. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала эту меру оправданной.
Ранее НСН сообщала, что россиян, возможно, станут проверять на частоту употребление спиртных напитков перед выдачей водительских удостоверений. Об этом сообщи главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн. По мнению специалиста, для горячих поклонников алкоголя необходимо устанавливать отсрочку в получении прав на управление транспортом, например, на месяц.
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