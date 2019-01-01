Онищенко: Возвращение алкоэнергетиков на рынок - дело рук нашей мафии
Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач страны в эфире НСН заявил, что отказ России от суверенитета в принятии решений приведет к трагедии.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, который обязывает Россию снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Как пишут «Известия», комиссия ссылается на договор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 2014 года, где утверждается, что РФ не имеет права в одностороннем порядке запрещать продажу какого-либо продукта на рынке союза.
Вопрос возобновления производства и продажи алкоэнергетиков будет рассмотрен на ближайшем заседании ЕЭК, но его дата пока неизвестна.
Экс-главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко всегда выступал против этой категории напитков. И теперь в эфире НСН он заявил, что отмена запрета это дело рук российской алкогольной мафии.
«Хотелось бы знать, кто из стран ЕЭК печется об алкоэнергетиках. Думаю, что нашли какого-то беспомощного члена, новоявленного. Уверен, что это работа нашей алкогольной мафии, думаю, что подкупили Киргизию или Армению. Хотелось бы верить, что не Белоруссию. Наш добровольный отказ от суверенитета в принятии решений чреват. Нам нужно не возвращаться к старому, а принимать строгую определённую позицию», - озвучил свою позицию Онищенко.
Отечественный Минфин также настаивает на том, что государство имеет право вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.
Эксперты напомнили, что нынешней весной года вопрос о торговле алкоэнергетиками уже рассматривался на заседании ЕАЭС, и тогда никаких претензий в адрес России не высказывалось. Постановили, что вопрос должен решаться внутри России, а не на наднациональном уровне.
«У нас есть свой четкий механизм против своей алкогольной мафии, а также против членов ЕЭК, которые поддержат решение по алкоэнергетикам. Даже в ВТО прописана возможность страны принимать решения, когда видят угрозу здоровья своим гражданам. Напомним, что президент России назвал своей целью политического цикла – здоровье и сбережение народонаселения. Думаю, что мы должны воспротивиться такому решению, нельзя алкоэнергетики возвращать на прилавки, экономике это не поможет», - уверен депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Напомним, торговля алкогольными тонизирующими напитками в нашей стране не ведется с 2018 года, а производство уже второй год работает исключительно на экспорт. Такое ограничение было вызвано настоятельной необходимостью: население в массовом порядке травилось спиртосодержащими жидкостями.
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