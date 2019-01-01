Онищенко: Возвращение алкоэнергетиков на рынок - дело рук нашей мафии

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, который обязывает Россию снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Как пишут «Известия», комиссия ссылается на договор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 2014 года, где утверждается, что РФ не имеет права в одностороннем порядке запрещать продажу какого-либо продукта на рынке союза.

Вопрос возобновления производства и продажи алкоэнергетиков будет рассмотрен на ближайшем заседании ЕЭК, но его дата пока неизвестна.

Экс-главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко всегда выступал против этой категории напитков. И теперь в эфире НСН он заявил, что отмена запрета это дело рук российской алкогольной мафии.

«Хотелось бы знать, кто из стран ЕЭК печется об алкоэнергетиках. Думаю, что нашли какого-то беспомощного члена, новоявленного. Уверен, что это работа нашей алкогольной мафии, думаю, что подкупили Киргизию или Армению. Хотелось бы верить, что не Белоруссию. Наш добровольный отказ от суверенитета в принятии решений чреват. Нам нужно не возвращаться к старому, а принимать строгую определённую позицию», - озвучил свою позицию Онищенко.

Отечественный Минфин также настаивает на том, что государство имеет право вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.