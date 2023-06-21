В Минеральных Водах сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

В аэропорту Минеральных Водах приземлился Sukhoi Superjet 100, у которого отказал двигатель, сообщает «РЕН ТВ».

Названы сроки первого полёта Sukhoi Superjet New

Самолет летел из Алма-Аты. На борту находился только экипаж из пяти человек.

Во время рейса у лайнера отказал один из агрегатов. Пришлось экстренно сесть в Минеральных Водах.

Никто не пострадал.

Ранее выполнявший рейс Москва — Сочи самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines совершил посадку в Саратове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияСамолетыSukhoi Superjet-100

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