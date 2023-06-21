В Минеральных Водах сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
21 июня 202300:02
В аэропорту Минеральных Водах приземлился Sukhoi Superjet 100, у которого отказал двигатель, сообщает «РЕН ТВ».
Самолет летел из Алма-Аты. На борту находился только экипаж из пяти человек.
Во время рейса у лайнера отказал один из агрегатов. Пришлось экстренно сесть в Минеральных Водах.
Никто не пострадал.
Ранее выполнявший рейс Москва — Сочи самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines совершил посадку в Саратове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru