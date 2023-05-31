Названы сроки первого полёта Sukhoi Superjet New

Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New запланирован на третью декаду июня нынешнего года. Такие сроки назвал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании регионального правительства.

Машиной занимается корпорация «Иркут» на базе производственного центра в Комсомольске-на-Амуре. По словам Романова, в нынешних условиях санкционного давления решено активизировать работы по проекту.