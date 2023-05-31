Названы сроки первого полёта Sukhoi Superjet New

Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New запланирован на третью декаду июня нынешнего года. Такие сроки назвал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании регионального правительства.

Машиной занимается корпорация «Иркут» на базе производственного центра в Комсомольске-на-Амуре. По словам Романова, в нынешних условиях санкционного давления решено активизировать работы по проекту.

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Ориентировочно, первый полёт новой модификации SSJ должен состояться 21 числа. Как отмечает RT, ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов пообещал, что импортных компонентов в SSJ New почти не будет. Машина оснащена двигателями отечественного производства ПД-8.

Этой весной авиакомпании, которые летают на самолетах Superjet 100, в частности, столкнулись с дефицитом свечей зажигания производства США. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заслуженный пилот России Юрий Сытник, страна оказалась неготова к авиационной блокаде из-за просчетов предыдущего правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев.

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Фото: aviadrive.ru
ТЕГИ:ПолетыСамолетыSukhoi Superjet-100

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