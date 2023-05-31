Названы сроки первого полёта Sukhoi Superjet New
Первый полёт самолёта Sukhoi Superjet New запланирован на третью декаду июня нынешнего года. Такие сроки назвал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании регионального правительства.
Машиной занимается корпорация «Иркут» на базе производственного центра в Комсомольске-на-Амуре. По словам Романова, в нынешних условиях санкционного давления решено активизировать работы по проекту.
Ориентировочно, первый полёт новой модификации SSJ должен состояться 21 числа. Как отмечает RT, ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов пообещал, что импортных компонентов в SSJ New почти не будет. Машина оснащена двигателями отечественного производства ПД-8.
Этой весной авиакомпании, которые летают на самолетах Superjet 100, в частности, столкнулись с дефицитом свечей зажигания производства США. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заслуженный пилот России Юрий Сытник, страна оказалась неготова к авиационной блокаде из-за просчетов предыдущего правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru