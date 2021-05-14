В Минэнерго оценили сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что проект носит экономический характер и не имеет ничего общего с политической конъюнктурой.

Шульгинов также привел слова вице-премьера Александра Новака о том, что завершить строительные работы проекта планируется уже в 2021 году.

Ранее глава партии «зеленых» ФРГ Анналена Бербок, которая также стала кандидатом в канцлеры Германии, вновь высказалась против завершения строительства проекта «Северный поток – 2».

