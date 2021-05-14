В Минэнерго оценили сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Строительство газопровода «Северный поток – 2» находится на завершающей стадии. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью изданию «Энергетическая политика».
Он отметил, что Европа заинтересована в реализации проекта.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что проект носит экономический характер и не имеет ничего общего с политической конъюнктурой.
Шульгинов также привел слова вице-премьера Александра Новака о том, что завершить строительные работы проекта планируется уже в 2021 году.
Ранее глава партии «зеленых» ФРГ Анналена Бербок, которая также стала кандидатом в канцлеры Германии, вновь высказалась против завершения строительства проекта «Северный поток – 2».
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