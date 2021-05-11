В Германии призвали немедленно отменить санкции против России

Санкции Евросоюза в отношении России должны быть немедленно сняты, так как наносят серьезный ущерб экономике Германии. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Он отметил, что от санкций страдают восточногерманские предприятия, которые до этого активно взаимодействовали с Россией.

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Крупалла также отметил, что выступает за мирные отношения с Москвой и назвал Россию частью Европы. По его словам, партия поддерживает и проект «Северный поток-2», который напрямую связан с энергической безопасностью страны.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов начать переговоры с Россией.

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ФОТО: pixabay.com
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