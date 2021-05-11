В Германии призвали немедленно отменить санкции против России

Санкции Евросоюза в отношении России должны быть немедленно сняты, так как наносят серьезный ущерб экономике Германии. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Он отметил, что от санкций страдают восточногерманские предприятия, которые до этого активно взаимодействовали с Россией.