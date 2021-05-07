Глава партии «зеленых» в ФРГ вновь высказалась против «Северного потока - 2»

Бербок в своем выступлении на мероприятии Атлантического совета назвала "абсолютно неверным" утверждение, что строительство газопровода обусловлено экономической целесообразностью. Она заявила, что проект "противоречит санкциям" ЕС и напомнила, что запуск "Северного потока-2" якобы сможет уменьшить объем поставок газа через территорию Украины, что может негативно сказаться на экономике и "безопасности" этой страны.

Политик ранее уже выступала с подобными заявлениями. При этом действующее руководство Германии считает нужным завершить "Северный поток - 2". Правительство уверено, что Украина будет продолжать играть роль транзитной зоны.

В настоящий момент газопровод готов на 95%, строительство ведется в территориальных водах Дании. По данным на 31 марта уложить необходимо около 121 км труб.