Глава партии «зеленых» в ФРГ вновь высказалась против «Северного потока - 2»

Глава партии "зеленых" ФРГ Анналена Бербок, которая также стала кандидатом в канцлеры ФРГ, вновь высказалась против завершения строительства проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает ТАСС.

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Бербок в своем выступлении на мероприятии Атлантического совета назвала "абсолютно неверным" утверждение, что строительство газопровода обусловлено экономической целесообразностью. Она заявила, что проект "противоречит санкциям" ЕС и напомнила, что запуск "Северного потока-2" якобы сможет уменьшить объем поставок газа через территорию Украины, что может негативно сказаться на экономике и "безопасности" этой страны.

Политик ранее уже выступала с подобными заявлениями. При этом действующее руководство Германии считает нужным завершить "Северный поток - 2". Правительство уверено, что Украина будет продолжать играть роль транзитной зоны.

В настоящий момент газопровод готов на 95%, строительство ведется в территориальных водах Дании. По данным на 31 марта уложить необходимо около 121 км труб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазСеверный Поток-2Германия
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