Россиянам перечислили перспективные сферы для работы на «удалёнке»

Ранее НСН писала, что число официально зарегистрированных безработных в России подскочило на 29% и достигло 1,665 миллиона человек за период нерабочих дней, который действовал из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Такую статистику озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

В качестве одной из мер, который позволят поддержать россиян в этих непростых обстоятельствах, вице-премьер не исключила создание временных рабочих мест по аналогии с 2008-2009 годами. Речь идёт об общественных работах. Однако, по словам Голиковой, возможность их организации зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.



