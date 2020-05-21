Россиянам перечислили перспективные сферы для работы на «удалёнке»
Жителям России представили список перспективных для дистанционной работы сфер, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии. Его составили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, пишет RT.
Так, доля дистанционной занятости увеличится в сфере торговли, поскольку во время эпидемии COVID-19 значительно вырос спрос на электронные сервисы продаж и доставки товаров. Кроме того, по мнению экспертов, работающих на удаленке станет больше в таких сферах, как финансы, страхование, госуслуги и консультации для бизнеса, отмечает Ura.ru. Эксперты предположили, что больше вакансий с онлайн-занятостью появится и среди сотрудников образования, культуры и досуга, сообщает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что число официально зарегистрированных безработных в России подскочило на 29% и достигло 1,665 миллиона человек за период нерабочих дней, который действовал из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Такую статистику озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
В качестве одной из мер, который позволят поддержать россиян в этих непростых обстоятельствах, вице-премьер не исключила создание временных рабочих мест по аналогии с 2008-2009 годами. Речь идёт об общественных работах. Однако, по словам Голиковой, возможность их организации зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Две стороны одной медицинской маски: Доктор Мясников высмеял «фантазёров-психов»
- В Совфеде предложили законодательно установить понятие «самоизоляция»
- Число заразившихся COVID-19 в мире превысило пять миллионов
- Игра против «Потока»: Почему ограничения с газопровода сняли наполовину
- В Росптребнадзоре назвали число сделанных тестов на COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru