В МИДе назвали «неперводимые» фразы президента Путина

Переводчики, которые работают с российским президентом, признались, что от некоторых фраз Владимира Путина впадают в ступор. Об этом сотрудники департамента лингвистического обеспечения МИД России рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД Садыков признался, что ступор возникает у переводчиков, когда президент использует неожиданные слова или фразы. Садыков вспомнил, как Путин на Петербургском экономическом форуме Путин в 2017 году в шутку обратился к участникам с командой «Вольно!».

«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», – рассказал Садыков.