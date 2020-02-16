В МИДе назвали «неперводимые» фразы президента Путина
Переводчики, которые работают с российским президентом, признались, что от некоторых фраз Владимира Путина впадают в ступор. Об этом сотрудники департамента лингвистического обеспечения МИД России рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».
Советник департамента лингвистического обеспечения МИД Садыков признался, что ступор возникает у переводчиков, когда президент использует неожиданные слова или фразы. Садыков вспомнил, как Путин на Петербургском экономическом форуме Путин в 2017 году в шутку обратился к участникам с командой «Вольно!».
«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», – рассказал Садыков.
Он также упомянул президентскую фразу «Мы не будем стоять враскоряку» и порадовался, что в начале своей карьеры ему не пришлось делать перевод, сообщает РИА Новости. Садыков отметил, что сложно делать перевод образных выражений.
Это подтвердила третий секретарь департамента Наталья Красавина. Так, она отметила, что фразу Путина «Донбасс порожняк не гонит» было решено переводить как «Донбасс ерунды не говорит».
Напомним, в апреле 2019 года Президент России Владимир Путин пожурил переводчика, поправившего его речь в ходе встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Глава государства в обращении к шведским бизнесменам использовал слово «друзья», однако при переводе его трансформировали в более нейтральное «партнёры». Тогда российский лидер заметил: «Я сказал друзей, а он — “партнёры”. Бандит», - писала НСН.
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