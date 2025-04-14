Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе проверки по факту проведения мигрантами религиозных обрядов в непредусмотренных для этого местах.

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Это произошло в Камчатском крае, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Начата доследственная проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что власти России намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:КамчаткаМигрантыАлександр Бастрыкин

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