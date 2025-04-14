Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе проверки по факту проведения мигрантами религиозных обрядов в непредусмотренных для этого местах.
Это произошло в Камчатском крае, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Начата доследственная проверка, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что власти России намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов
- Россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц
- Песков рассказал о предстоящей «Прямой линии» с Путиным
- Минкультуры: В Донбассе откроются киностудии
- СМИ: Системы РЭБ России эффективно противодействуют Starlink
- СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме
- СМИ: Торговая война Трампа против Китая обречена на провал
- В Госдуму внесут законопроект о запрете коллекторской деятельности
- СМИ: Россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной
- Симоньян считает, что Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru