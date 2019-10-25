В МИД РФ заявили о возобновлении чартерных рейсов в Египет «в ближайшее время»
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между РФ и Египтом будет решён в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет РИА Новости.
"Все идёт нормально. В ближайшее время все будет хорошо", - приводит его слова агентство.
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015-го. Это произошло после крушения – в результате теракта – самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа». Воздушное судно направлялось из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.
В июле 2019 года Египет призвал Россию открыть рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, заявив, что аэропорты этих городов абсолютно безопасны и полностью соответствует всем международным стандартам.
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