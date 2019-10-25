В МИД РФ заявили о возобновлении чартерных рейсов в Египет «в ближайшее время»

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между РФ и Египтом будет решён в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет РИА Новости.

"Все идёт нормально. В ближайшее время все будет хорошо", - приводит его слова агентство.