АТОР: После открытия чартерного сообщения отели в Египте не подорожают
Эксперты не прогнозируют повышения цен на проживание и услуги в отелях Египта после того, как прямое чартерное авиасообщение между городами России и кураторами этой страны будет восстановлено. Как пишет ТАСС, об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, «без российских туристов жизнь на египетских курортах не так прекрасна, как хотелось бы. Египтянам необходимо как-то заполнять отели. Именно поэтому они снижают цены для других рынков, проводят специальные акции, а также вводят дополнительные льготы для туристов».
При этом, как отметила Майя Ломидзе, зная об этом, самостоятельные туристы из РФ едут на египетские курорты Египта, чтобы воспользоваться возможностью пожить в отелях за небольшие деньги.
Ранее НСН сообщала, что чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре этого года. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, речь идет о полетах в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Барзыкин отметил, что это приведет к удешевлению туров в соседние Турцию и ОАЭ.
Между тем, власти Египта отметили, что выполнили все требования российских спецслужб и так же, как и вся туриндустрия, ждет результатов проверки.
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