Египет призвал Россию возобновить полёты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Египет хочет, чтобы полеты российских авиакомпаний в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились как можно скорее. Как пишет РИА Новости, такую позицию озвучил председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Аль. Он подчеркнул, что эти авиагавани абсолютно безопасны и полностью соответствует всем международным стандартам. Об этом Аль заявил в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Напомним, российский авиалайнер Airbus-321 потерпел крушение в октябре 2015 года над Синайским полуостровом. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Расследование этой трагедии продолжается до сих пор. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.

В связи с катастрофой полеты российских самолётов в Египет, а также туристический поток из нашей страны были приостановлены, напоминает «Свободная пресса».