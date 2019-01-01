Египет призвал Россию возобновить полёты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
Египет хочет, чтобы полеты российских авиакомпаний в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились как можно скорее. Как пишет РИА Новости, такую позицию озвучил председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Аль. Он подчеркнул, что эти авиагавани абсолютно безопасны и полностью соответствует всем международным стандартам. Об этом Аль заявил в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Напомним, российский авиалайнер Airbus-321 потерпел крушение в октябре 2015 года над Синайским полуостровом. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Расследование этой трагедии продолжается до сих пор. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
В связи с катастрофой полеты российских самолётов в Египет, а также туристический поток из нашей страны были приостановлены, напоминает «Свободная пресса».
В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее заявил, что чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре этого года. По его словам, речь идет о полетах в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Барзыкин отметил, что это приведет к удешевлению туров в соседние Турцию и ОАЭ.
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