В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны
В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны, сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского департамента ведомства Алексея Климова.
Отмечается, что новые рекомендации позволят россиянам избежать «рисков наступления соответствующих негативных последствий». Речь идет о дискриминации граждан РФ по политическим мотивам.
Климов уточнил, что наибольшие опасения сегодня в этом смысле вызывают прибалтийские страны. Он напомнил, что в Латвии сегодня под угрозой депортации находится значительное число россиян.
Ранее власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из государства 985 россиянам, которые не выполнили требование для получения вида на жительство (ВНЖ) в стране. Так, россияне должны ответить на повторные письма в течение двух недель. Указывается, что в ответе они могут указать, что уже покинули страну, если это соответствует действительности, а также сообщить, что им требуется еще некоторое время для выезда из республики.
15 января депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».
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