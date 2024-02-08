Депортированному из Латвии пенсионеру Каткову выделили квартиру в Калининграде

По его словам, это двухкомнатная квартира в новом доме в Центральном районе Калининграда.

«Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим», — отметил он.

Лысков добавил, что к 82-летнему мужчине приехала жена, а в Латвии у него остались сын, дочь и внуки.

Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал отношение латышских властей «настоящим геноцидом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».