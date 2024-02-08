Депортированному из Латвии пенсионеру Каткову выделили квартиру в Калининграде
Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что депортированному из Латвии военному пенсионеру Борису Каткову выделили служебное жильё, сообщает РИА Новости.
По его словам, это двухкомнатная квартира в новом доме в Центральном районе Калининграда.
«Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим», — отметил он.
Лысков добавил, что к 82-летнему мужчине приехала жена, а в Латвии у него остались сын, дочь и внуки.
Ранее российский военный пенсионер Борис Катков назвал отношение латышских властей «настоящим геноцидом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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