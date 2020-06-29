В МИД РФ 40 сотрудников переболели коронавирусом

Лавров также отметил, что случаи заболевания были как в центральном аппарате МИД, так и в территориальных отделениях станы.

Министр иностранных дел добавил, что ведомство соблюдает рекомендации Роспотребнадзора и на данный момент около половины сотрудников продолжают работать удаленно.

За последние сутки в России скончались 93 пациента с коронавирусом. Выявлено также 6719 новых случаев заболевания. Выписаны из больниц ещё 4343 человека.







