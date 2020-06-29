В МИД РФ 40 сотрудников переболели коронавирусом
Около четырех десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Один 62-летний сотрудник ведомства умер. Об этом рассказал в интервью RT глава МИД Сергей Лавров.
Он уточнил, что большинство переболели новым инфекционным заболеванием в легкой форме. По словам Лаврова, супруга скончавшегося сотрудника медработник, работала на скорой помощи и, скорее всего, была бессимптомным носителем вируса.
Лавров также отметил, что случаи заболевания были как в центральном аппарате МИД, так и в территориальных отделениях станы.
Министр иностранных дел добавил, что ведомство соблюдает рекомендации Роспотребнадзора и на данный момент около половины сотрудников продолжают работать удаленно.
За последние сутки в России скончались 93 пациента с коронавирусом. Выявлено также 6719 новых случаев заболевания. Выписаны из больниц ещё 4343 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru