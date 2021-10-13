В МИД рекомендовали СМИ Британии извиниться за фейк о краже вакцины
У британских изданий есть шанс сохранить «некое подобие чести» и принести извинения российским разработчикам вакцины от коронавируса за ложную информацию о краже формулы вакцины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что извинения за фейковую информацию принесла только Daily Express.
По ее словам, таблоид The Sun - первоисточник дезинформации – только внес коррективы в текст статьи, а извинений избежал.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал «фейком и вопиющей ложью» статью британского таблоида The Sun о том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса для «Спутник V» у AstraZeneca.
В пресс-релизе РФПИ говорится, что история, основанная на анонимных источниках, полностью придумана. Ее распространяют противники успеха «одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году
- Более 900 млрд рублей направят в 2022 году на поддержку материнства и детства
- Мишустин отчитал орловского губернатора за строящуюся больше 10 лет больницу
- Мурашко назвал число привившихся от COVID-19 россиян
- Ушел в отставку мэр Белгорода, принимавший присягу под марш из «Звездных войн»
- Песков: Правительству удается сдерживать рост цен
- Белоруссия обновила суточный антирекорд по количеству случаев коронавируса
- В МИД рекомендовали СМИ Британии извиниться за фейк о краже вакцины
- Песков заявил, что Путин приедет на Валдайский форум
- Следствие просит арестовать подозреваемого в хищении ректора «Шанинки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru