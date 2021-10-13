В МИД рекомендовали СМИ Британии извиниться за фейк о краже вакцины

У британских изданий есть шанс сохранить «некое подобие чести» и принести извинения российским разработчикам вакцины от коронавируса за ложную информацию о краже формулы вакцины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что извинения за фейковую информацию принесла только Daily Express.

По ее словам, таблоид The Sun - первоисточник дезинформации – только внес коррективы в текст статьи, а извинений избежал.