В МИД рекомендовали СМИ Британии извиниться за фейк о краже вакцины

У британских изданий есть шанс сохранить «некое подобие чести» и принести извинения российским разработчикам вакцины от коронавируса за ложную информацию о краже формулы вакцины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что извинения за фейковую информацию принесла только Daily Express.

По ее словам, таблоид The Sun - первоисточник дезинформации – только внес коррективы в текст статьи, а извинений избежал.

Газета Daily Express извинилась за фейки о «краже вакцины» спецслужбами РФ

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал «фейком и вопиющей ложью» статью британского таблоида The Sun о том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса для «Спутник V» у AstraZeneca.

В пресс-релизе РФПИ говорится, что история, основанная на анонимных источниках, полностью придумана. Ее распространяют противники успеха «одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаМИД РФ
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