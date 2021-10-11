РФПИ назвал статью о краже формулы вакцины от COVID-19 фейком и вопиющей ложью

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал «фейком и вопиющей ложью» статью британского таблоида The Sun о том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса у AstraZeneca.

В пресс-релизе РФПИ говорится, что история, основанная на анонимных источниках, полностью придумана. Ее распространяют противники успеха «одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире».

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В фонде назвали подобные атаки «крайне неэтичными». Они «подрывают глобальные усилия по вакцинации». Кроме того, отмечается, что такие заявления «не имеют никакого научного смысла», так как «Спутник V» и AstraZeneca «используют разные платформы».

Ранее публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что The Sun - «очень известная глубоко ненаучная газета», поэтому в Кремле к ее публикациям относятся соответствующим образом.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаСпутник V
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