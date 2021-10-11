РФПИ назвал статью о краже формулы вакцины от COVID-19 фейком и вопиющей ложью

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал «фейком и вопиющей ложью» статью британского таблоида The Sun о том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса у AstraZeneca.

В пресс-релизе РФПИ говорится, что история, основанная на анонимных источниках, полностью придумана. Ее распространяют противники успеха «одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире».