Газета Daily Express извинилась за фейки о «краже вакцины» спецслужбами РФ

Газета Daily Express извинилась перед Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) за статью с фейками о создании вакцины от коронавируса «Спутник V». Текст извинения опубликован на сайте газеты.

Ранее издание опубликовало статью, в которой обвинило РФПИ в краже разработок британско-шведской компании AstraZeneca. По мнению авторов материала, секретные разработки оказались в руках сотрудников спецслужб России.



«В качестве извинения мы рады разместить заявление РФПИ», - отметили в СМИ. В газете отметили, что информация об изобретателе вакцины Sputnik V, Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, широко известна.

Газета опубликовала заявление от РФПИ, в котором содержалось подробное объяснение различий между двумя вакцинами и невозможность копирования научных методов, с помощью которых была разработана российская вакцина.

Первой ложную информацию опубликовала газета The Sun, которая до сих пор не выпустила опровержение. В РФПИ подобные публикации ранее уже назвали «наглой ложью, основанной на анонимных источниках».