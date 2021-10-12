Газета Daily Express извинилась за фейки о «краже вакцины» спецслужбами РФ
Газета Daily Express извинилась перед Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) за статью с фейками о создании вакцины от коронавируса «Спутник V». Текст извинения опубликован на сайте газеты.
Ранее издание опубликовало статью, в которой обвинило РФПИ в краже разработок британско-шведской компании AstraZeneca. По мнению авторов материала, секретные разработки оказались в руках сотрудников спецслужб России.
«В качестве извинения мы рады разместить заявление РФПИ», - отметили в СМИ. В газете отметили, что информация об изобретателе вакцины Sputnik V, Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, широко известна.
Газета опубликовала заявление от РФПИ, в котором содержалось подробное объяснение различий между двумя вакцинами и невозможность копирования научных методов, с помощью которых была разработана российская вакцина.
Первой ложную информацию опубликовала газета The Sun, которая до сих пор не выпустила опровержение. В РФПИ подобные публикации ранее уже назвали «наглой ложью, основанной на анонимных источниках».
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