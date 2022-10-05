В МИД анонсировали визит гендиректора МАГАТЭ в Москву

«Я подтверждаю сообщения о том, что он [Гросси] собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни», — цитирует замминистра РИА Новости.

Как отметил Вершинин, в ходе визита главы МАГАТЭ будет обсуждаться ситуация на Запорожской атомной электростанции и безопасность объекта.

В конце сентября МАГАТЭ начала вести переговоры с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечалось, что стороны работают над конкретными аспектами создания такой зоны.

