Постпред РФ в Вене заявил, что МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в том, что Запорожская атомная электростанция подвергается обстрелам со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МАГАТЭ начала переговоры с Москвой и Киевом о зонах безопасности у ЗАЭС

«Конечно же, после визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведется с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной», — цитирует постпреда ТАСС.

Ульянов допустил, что МАГАТЭ не указывает этот факт в том числе из-за давления со стороны США, пишет РИА ФАН.

По словам российского постпреда, сейчас МАГАТЭ не говорит о виновных в обстрелах ЗАЭС, однако в случае согласования зоны безопасности вокруг станции этот недостаток следует устранить, отмечает телеканал «360».

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС в начале сентября, специалисты осмотрели системы станции и зафиксировали факты обстрелов. После завершения миссии на ЗАЭС остались два наблюдателя от международного агентства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМАГАТЭАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры