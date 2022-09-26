Постпред РФ в Вене заявил, что МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в том, что Запорожская атомная электростанция подвергается обстрелам со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Конечно же, после визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведется с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной», — цитирует постпреда ТАСС.
Ульянов допустил, что МАГАТЭ не указывает этот факт в том числе из-за давления со стороны США, пишет РИА ФАН.
По словам российского постпреда, сейчас МАГАТЭ не говорит о виновных в обстрелах ЗАЭС, однако в случае согласования зоны безопасности вокруг станции этот недостаток следует устранить, отмечает телеканал «360».
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС в начале сентября, специалисты осмотрели системы станции и зафиксировали факты обстрелов. После завершения миссии на ЗАЭС остались два наблюдателя от международного агентства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru