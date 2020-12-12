В Microsoft предупредили о вирусах в известных браузерах
Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс.Браузер оказались уязвимы перед модификаторами семейства Adrozek. О вреде программного обеспечения (ПО) сообщает в своем отчете об IT-безопасности Microsoft.
Вирус замаскирован под приложения Audiolava.exe, QuickAudio.exe, Converter.exe, и система считает его безопасной программой. При этом зараженный поисковик отправляет пользователя на аффилированные с нарушителями страницы. Злоумышленники зарабатывают на объеме перенаправленного трафика.
В Microsoft предупреждают, что угроза остается, хотя наиболее широко вредоносное ПО распространяли в конце прошедшего лета. Решением проблемы, считают в компании, станет переустановка веб-обозревателя.
Ранее Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал идею обязательно устанавливать отечественные приложения на смартфоны и планшеты.
«Я поддерживаю идею. Не имеет значения, насколько качественными будут отечественные приложения. Это требование, предъявляемое российским законодательством. Вас же не удивляет, когда при покупке телевизора на нем установлен русский язык. Это удобно для потребителя, кроме того, русский язык является государственным. В отношении приложений для смартфонов и планшетов – все ровно то же самое», - отметил Мариничев.
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