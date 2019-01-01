Российские производители софта могут получить преференции
Интернет-омбудсмен в эфире НСН поддержал идею обязательно устанавливать отечественные приложения на смартфоны и планшеты.
Минкомсвязи хочет обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые экспортируются в РФ. В ближайшее время подготовленный ведомством законопроект будет опубликован для публичного обсуждения. О перспективах самой идеи и о том, насколько качественными могут оказаться отечественные приложения, НСН рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
«Я поддерживаю идею. Не имеет значения, насколько качественными будут отечественные приложения. Это требование, предъявляемое российским законодательством. Вас же не удивляет, когда при покупке телевизора на нем установлен русский язык. Это удобно для потребителя, кроме того, русский язык является государственным. В отношении приложений для смартфонов и планшетов – все ровно то же самое», - отметил Мариничев.
В качестве примера такого софта, которые могут быть в обязательном порядке установлены на мобильные гаджеты, Дмитрий Мариничев назвал приложения госуслуг.
«Главное, чтобы приложения были полезными и нужными. У нас сейчас достаточно хорошо функционируют мобильные приложения госуслуг. Почему бы не возникнуть требованию их обязательного размещения на смартфоне, который импортируется в РФ», - рассказал Мариничев.
Единственное «тонкое место», по его словам, - это то, как будут формироваться критерии, которые должен выполнить производитель при сертификации и экспорте продукции со своих заводов, например в Китае или США в Российскую Федерацию.
Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к закону о связи, которые обязывают производителей смартфонов и планшетов, ноутбуков и компьютеров предустанавливать на них отечественные программы, такие как браузер, антивирус, навигатор, мессенджер. Тогда идею поддержали компании Mail.ru Group, МТС, Мегафон, Лаборатория Касперского, ассоциация «Руссофт», против высказались Ассоциация торговых компаний и товаропотребителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips, а также ряд других компаний.
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