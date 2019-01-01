Российские производители софта могут получить преференции

В качестве примера такого софта, которые могут быть в обязательном порядке установлены на мобильные гаджеты, Дмитрий Мариничев назвал приложения госуслуг.

«Главное, чтобы приложения были полезными и нужными. У нас сейчас достаточно хорошо функционируют мобильные приложения госуслуг. Почему бы не возникнуть требованию их обязательного размещения на смартфоне, который импортируется в РФ», - рассказал Мариничев.

Единственное «тонкое место», по его словам, - это то, как будут формироваться критерии, которые должен выполнить производитель при сертификации и экспорте продукции со своих заводов, например в Китае или США в Российскую Федерацию.

Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к закону о связи, которые обязывают производителей смартфонов и планшетов, ноутбуков и компьютеров предустанавливать на них отечественные программы, такие как браузер, антивирус, навигатор, мессенджер. Тогда идею поддержали компании Mail.ru Group, МТС, Мегафон, Лаборатория Касперского, ассоциация «Руссофт», против высказались Ассоциация торговых компаний и товаропотребителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips, а также ряд других компаний.

