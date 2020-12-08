Госдума одобрила перенос предустановки российского ПО на гаджеты
Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Парламентарии одобрили перенос сроков предустановки отечественного ПО с 1 января на 1 апреля 2021 года. Кроме того, поправки позволяют устанавливать не только российские программные продукты, но и ПО из стран ЕАЭС - Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень оборудования, на которое должны быть предустановлены российские программы. Для смартфонов и планшетов предусмотрено 16 отечественных приложений, для компьютеров обязательны три программы, для Smart TV - четыре.
В частности, на гаджетах должны быть разработанные в России браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, e-mail-сервисы, навигация и карты, антивирусы, приложение платежного сервиса «Мир», приложение «госуслуги» и прочее. Перечень поручено составить Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
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