Госдума одобрила перенос предустановки российского ПО на гаджеты

Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Парламентарии одобрили перенос сроков предустановки отечественного ПО с 1 января на 1 апреля 2021 года. Кроме того, поправки позволяют устанавливать не только российские программные продукты, но и ПО из стран ЕАЭС - Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень оборудования, на которое должны быть предустановлены российские программы. Для смартфонов и планшетов предусмотрено 16 отечественных приложений, для компьютеров обязательны три программы, для Smart TV - четыре.

В частности, на гаджетах должны быть разработанные в России браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, e-mail-сервисы, навигация и карты, антивирусы, приложение платежного сервиса «Мир», приложение «госуслуги» и прочее. Перечень поручено составить Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

